Młody stalowiec na podium w debiucie! Kacper Sobkowiak trzeci w Rybniku

Indywidualny Puchar GKSŻ 500R to nowa rywalizacja w polskim żużlu. Zawodnicy jeżdżą w niej na motocyklach o pojemności 500cm3, tylko że z tzw. zwężką, która sprawia, że silnik ma łagodniejszy przebieg momentu obrotowego. Rywalizacja odbywa się na torach zespołów, które nie startują w PGE Ekstralidze (na nich odbywa się bowiem Indywidualny Puchar Ekstraligi).

Filip Bęczkowski zajął drugie miejsce w czwartej rundzie Indywidualnego Pucharu Ekstraligi. Młody stalowiec odrobił w Lublinie większość strat do lidera tych rozgrywek.

We wtorek 28 maja na torze w Rybniku wystartowało dwóch stalowców. Wśród nich był Kacper Sobkowiak, który licencję zdobył pod koniec marca tego roku. Wtorkowe zawody były jego pierwszymi w karierze. Kacper zdobył jedenaście punktów, tyle samo, co jego kolega klubowy Igor Kordun oraz Piotr Reszka, zawodnik gospodarzy. Przed dodatkowym biegiem o trzecie miejsce w zawodach zdefektował motocykl Korduna, więc zajął on piąte miejsce. W pojedynku Sobkowiaka z Reszką lepszy był gorzowianin.

Kolejna runda Pucharu GKSŻ 500R została zaplanowana na środę 29 maja.