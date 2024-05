Młodzi stalowcy pojechali w finale w Lublinie. Są w czołówce Pucharu Ekstraligi

W czwartej rundzie Indywidualnego Pucharu Ekstraligi, która rozegrana została w poniedziałek 27 maja na torze w Lublinie, wystartowało pięciu reprezentantów lubuskich klubów. Lepiej spisali się młodzi stalowcy. Po raz trzeci w tym sezonie do finałowego biegu awansował Filip Bęczkowski. Po zasadniczej części lubelskich zawodów był niepokonany. W finałowym wyścigu musiał jednak uznać wyższość także niepokonanemu wcześniej Maksymiliana Kostery. Dzięki zdobyciu czternastu punktów Bęczkowski odrobił pięć „oczek” z sześciopunktowej straty do Karola Szmyda z Motoru Lublin, lidera rozgrywek. Szmyd nie awansował do finału, bo z ostatniego swojego biegu został wykluczony.