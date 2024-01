Morsy z Żar i okolic. Wchodzą do lodowatej wody z własnej, nieprzymuszonej woli i jeszcze się uśmiechają!

Morsowanie poprawia odporność organizmu, hartuje, poprawia krążenie... zalet jest wiele, ale to jest atrakcja dla bardzo odważnych. Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia z morsowania. Śmiałków, jak się okazuje, nie brakuje.

Morsowanie jest bardzo modne od kilku lat, można wręcz powiedzieć, że to już prawdziwa epidemia. Morsy wchodzą do lodowatej wody z własnej, nieprzymuszonej woli i jeszcze się uśmiechają! Osobom, które kochają ciepło trudno to zrozumieć. Ale, jak widać śmiałków tego rodzaju aktywności nie brakuje.

Nie morsuj sam

Poprosiliśmy naszych Czytelników z Żar i okolic o zdjęcia wykonane podczas morsowania. W regionie nie brakuje akwenów, są grupy, które wspólnie umawiają się na morsowanie. Warto pamiętać o tym, że do zimnej wody nigdy nie wchodzimy sami, bo to może być niebezpieczne. Zawsze warto mieć na głowie czapkę, na rękach rękawiczki. Nie moczymy dłoni. Przed wejściem do głowy należy się rozgrzać, za sama kąpiel powinna być krótka.

Morsują nawet dzieci

Zdarza się, że dorośli morsują nawet ze swoimi dziećmi. Przykładem jest Arkadiusz Pawlukowicz, czyli Szajba z Lubska, który w ubiegłym roku podzielił się nam zdjęciami swojej niespełna trzyletniej wówczas córki, która uwielbia morsowanie i podobno nigdy nie choruje i nie musi chodzić do lekarzy. - Morsujemy z żoną od dziesięciu lat, w ogóle nie chorujemy. Marysi nie trzeba specjalnie namawiać, ale ważne, żeby nie była w wodzie długo. To są dosłownie chwile, jedno z nas wchodzi do wody i zanurzamy ją raz czy dwa, nie wolno moczyć głowy, i zaraz wyciągamy na brzeg. A wcześniej musi się dobrze rozgrzać, ale to bardzo energiczna i żywiołowa dziewczynka, więc z tym nie ma problemu. Po morsowaniu trzeba się znowu rozgrzać - mówił nam Szajba.

Zacznij z doświadczoną osobą

Zalet morsowania jest wiele. To przede wszystkim hartowanie organizmu, które wzmacnia, poprawia krążenie krwi, wpływa pozytywnie na odporność. Dla pań z pewnością jedną z największą zalet jest to, że można szybko pozbyć się cellulitu. Morsowanie wpłya też ozytywnie na przemianę materii. Ale zanim rozpoczniemy swoją przygodę, warto dobrze się przygotować, poprosić o wprowadzenie doświadczoną osobę, która podpowie nam jak morsować. Czytaj też: Lubuskie termy. Obok nas są idealne miejsca do morsowania. Gdzie dokładnie? Jak zacząć? | MAPA, WIDEO

Sanki w Żarach. Na słynnej górce w parku przy alei Jana Pawła II tłumy

Zobacz też: Lubuskie morsy w akcji

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!