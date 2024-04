Na czas igrzysk będzie więcej kanałów Eurosportu w Gorzowie

Tegoroczne igrzyska olimpijskie będą odbywać się w Paryżu od 26 lipca do 11 sierpnia. W Polsce prawa do pokazywania tej imprezy w telewizji i w internecie ma Warner Bros. Discovery, który transmisje ze stolicy Francji planuje przeprowadzać na kanałach Eurosportu.

Wydarzeń w trakcie igrzysk jest tyle, że dwa kanały Eurosportu, które na co dzień są w kablówkach, nie wystarczą. Na czas igrzysk Warner Bros. Discovery zamierza więc uruchomić kanały: Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5, Eurosport 6, Eurosport 7, Eurosport 8, Eurosport 9 oraz Eurosport 4K.

Dziesięć kanałów Eurosportu w Gorzowie

Vectra i Warner Bros. Discovery poinformowały właśnie o nawiązaniu współpracy. Oznacza ona, że do jej abonenci otrzymają dostęp do dodatkowych kanałów. Mają one być w tym pakiecie, w którym jest Eurosport 1.