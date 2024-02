Na tym balu czuć chemię między uczniami. Tak się bawi Chemik w Gorzowie

W piątkowe popołudnie rozpoczęły się ferie, a chyba nie ma lepszej okazji do ich rozpoczęcia jak zabawa. Tak było też 9 lutego wieczorem. Tego dnia uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (w liceum i technikum łącznie jest ich sześć) przyszli do hotelu Mieszko na studniówkę. Rozpoczęła się ona tradycyjnym polonezem. Nie zabrakło też podziękowań czy nawet piosenki dla wychowawców.

To jedna z najlepszych studniówek w historii. Co za energia na balu Elektryka!

Studniówka popularnego Chemika jak nazywa się potocznie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie to już jeden z ostatnich tego typu bali w tym roku. Zarówno karnawał jak i sezon studniówkowy dobiega końca. W sobotę 10 lutego zakończy go studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Do rozpoczęcia matury zostało już mniej niż trzy miesiące. Pierwszy egzamin – z języka polskiego – został zaplanowany na 7 maja.

