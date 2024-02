"Przemysłowa" w Gorzowie miała studniówkę niczym wenecki bal! Były maski, piękne kreacje i zabawa!

To jest bardzo ważny wieczór, ale cały czas pamiętamy, że zostało już mniej niż sto dni do matury, więc jeszcze ostatnie szlify i ostatnie przygotowania do tego egzaminu - mówi Agata. - To takie podsumowanie pewnego ważnego czasu w naszym życiu i takie zwieńczenie tego, co budowaliśmy przez ostatnie cztery lata. Jest już taka delikatna presja czasu, ale jeszcze trochę go nam zostało na przygotowania - dodaje Staszek.