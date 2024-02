Nabór do szkół podstawowych 2024/2025. Poznaj harmonogram i ważne kryteria. Nie można przegapić tych terminów!

Kiedy przedszkolne czasy dobiegają końca, a przed dzieckiem rozpoczęcie kolejnego ważnego etapu — szkoły podstawowej, to rodzice tygodniami zachodzą w głowę, którą wybrać, na co zwrócić uwagę i kiedy rozpocząć przygotowania? Na wybór pozostało niewiele czasu. Urząd Miasta poinformował, kiedy rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. Poznaj cały harmonogram.

Podczas rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci zamieszkujące jej obwód. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania przyszłego pierwszoklasisty z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych. Oferta szkół

Urząd Miasta Zielona Góra informuje, że przed uruchomieniem naboru, opublikowany zostanie informator dla rodziców zawierający ofertę publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji, co ma rozwiać ewentualne wątpliwości związane z wyborem najlepszej szkoły. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez system informatyczny. W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych. Dodatkowe kryteria

Jeśli wybierzemy szkołę podstawową spoza rejonu, a placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, to w następnej kolejności pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria. Jeśli w placówce uczy się rodzeństwo kandydata to zyskujemy 25 punktów. Jeśli rodzice pracują w wybranej publicznej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły, to szanse zwiększają się o kolejne 20 punktów. Jeśli przedszkole, do którego wcześniej uczęszczał kandydat jest w obwodzie publicznej szkoły podstawowej to możemy liczyć na 15 punktów. Kolejne 10 punktów możemy otrzymać, jeśli w obwodzie mieszkają krewni dziecka, wspierający rodziców w zapewnieniu mu opieki. Należy jednak pamiętać, że do wniosku o przyjęcie, trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające te deklaracje.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych. Kiedy?

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 roku.

Czynności związane z przyjęciem dzieci z oddziałów przedszkolnych do publicznych szkół podstawowych

Od 3 do 4 kwietnia, do godz. 13 00 będzie możliwość składania wniosków przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie dziecko mieszka. Dzieci te są przyjmowane do szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Czynności związane z przyjęciem dzieci zamieszkałych w obwodach publicznych szkół podstawowych

Od 8 do 19 kwietnia wioski powinni złożyć rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Ten nabór będzie się odbywał bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów

5 kwietnia o godzinie 12.00 w systemie rekrutacyjnym zostaną udostępnione oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 8 do 19 kwietnia będzie czas na składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Jak informuje Urząd Miasta, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Jednocześnie można starać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji. Do 15 maja nastąpi weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 23 maja o godzinie 12:00. Między 23 maja a 27 maja, rodzice powinni pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do wskazanej placówki. Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych planowane jest na 29 maja.

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów

Trzeciego czerwca o godzinie 12.00 pojawi się informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami. Wnioski ponownie będzie można składać od 4 do 7 czerwca. Zasady składania wniosków obowiązują takie jak podczas rekrutacji właściwej. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 17 czerwca o godzinie 12:00. Następnie między 17 a 19 czerwca, rodzice powinni pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia do wskazanej placówki. Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w naborze uzupełniającym nastąpi 20 czerwca.

