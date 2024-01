Najpierw jajka po turecku, a później Pidżama Porno. Taki będzie finał WOŚP w Gorzowie

Na ulice miasta powinno wyjść ponad trzystu wolontariuszy. W Gorzowie są dwa sztaby. Do sztabu w Klubie U Szefa zapisało się 310 osób, natomiast w sztabie „harcerskim”, który – 43 osoby.

Tegoroczny finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. Tym razem będzie on pod hasłem „Płuca po pandemii”. Jak będzie wyglądał on w Gorzowie?

Także w dwóch miejscach trwać będzie orkiestrowa zabawa. Podobnie jak w poprzednich latach harcerze zapraszają do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Szarych Szeregów, gdzie finał rozpocznie się już o 9.00. Druga, „miejska”, orkiestrowa scena zadebiutuje natomiast w Arenie Gorzów. Dzięki temu, że finał będzie odbywał się pod dachem, możliwe było zaproszenie na nią zespołu Pidżama Porno. Wstęp na finał jest darmowy.

Prezydent zrobi śniadanie

- Jestem znany z umiłowania do jedzenia, co zresztą po mnie widać, więc w tym roku zapraszam na WOŚP-owe spotkanie na śniadanie. To śniadanie, które przygotujemy wspólnie z osobami, które je wylicytują. W tym roku zaproponuję jajka po turecku, czyli jajka sadzone na jogurcie greckim z nutą chilli. Licytacja śniadania odbędzie się w Arenie Gorzów między 19.00 a 19.55.

32. finał WOŚP w Arenie Gorzów