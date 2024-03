Święto basketu w Arenie Gorzów. Udało się zapobiec kompromitacji

Paradoksem jest, że zamieszanie, związane z miejscem rozegrania drugiego finałowego spotkania wywołał… Polski Związek Koszykówki. Czyli organizacja, która w najwyższym stopniu powinna być zainteresowana propagowaniem basketu w najefektowniejszych obiektach. Zmiana kalendarza play offów, ogłoszona 17 stycznia, wprowadziła bowiem niesłychane zamieszanie.

Trudno mieć pretensje do ludzi, zarządzających Areną Gorzów, że dużo wcześniej „sprzedali” obiekt na 16 marca organizatorom gali KSW. Trudno mieć pretensje do KSW, że – ze względu na międzynarodowy kalendarz imprez – nie mogła przesunąć tego wydarzenia na inny termin i że potrzebuje minimum dwóch dni na logistyczne przygotowanie hali do walk. PZKosz twardo obstawał przy swoim, nie godził się na żadną zmianę terminów finałowych pojedynków, choć kluby z Gorzowa i Polkowic były w tej kwestii bardzo elastyczne. Z centrali związku płynął jeden komunikat: liga musi się skończyć 17 marca, bo 20 marca rozpoczynamy olimpijskie przygotowania kadry trzy na trzy.