Nawet 11 st. C. Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Zobacz prognozę do końca stycznia

Silny wiatr w poniedziałek

Zmianę pogody wyraźnie odczujemy już w poniedziałek, 22 stycznia. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą nawet 7 st. C., a najbliższa noc też będzie już bez mrozu. W całym regionie może padać deszcz i powieje silniejszy wiatr. To efekt niżu znad Morza Norweskiego, który sprawia, że z zachodu na wschód kraju przemieszcza się cieplejsze masy powietrza.

Prognoza pogody na wtorek, 23 stycznia

Dla przeważającej części województwa prognozowane jest zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Od czasu do czasu mogą występować przejaśnienia. Opady mogą ominąć południową część regionu, tam zobaczymy na niebie sporo słońca. Temperatura maksymalna to 7 st. C, wiatr w porywach osiągać będzie prędkości do 60 km/h. Noc także z dodatnią temperaturą, ok. 2 st. C.