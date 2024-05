Nie tylko ścigają przestępców. Niecodzienna interwencja i policyjna eskorta kaczej rodziny

Kacza rodzina w opałach

We wtorek, 21 maja, przed godziną 10.00 zaniepokojona mieszkanka miasta zgłosiła, że przez ulicę Jagiełły przechodzi kacza rodzina. Nie trzeba dodawać, że to bardzo ruchliwa droga. Policjanci na miejscu stwierdzili, że przeprowadzą je do Warty. Choć nie było to łatwe zadanie, zakończyło się sukcesem. Po drodze mundurowi zebrali brawa od mieszkańców. Niecodziennie widzi się policjantów w takiej sytuacji. Po kilkunastu minutach kacza rodzina bezpiecznie weszła do rzeki, a policjanci mieli już wezwanie na kolejną interwencję.