Pan Łukasz zatrzymał ruch na wylotowej trasie z Zielonej Góry, żeby przeprowadzić kaczą rodzinę. Internauci pełni podziwu, kierowcy też

– To było w niedzielę, 12 maja, ok. godz. 11. Jechaliśmy z mężem do Raculi. Między rondem za cmentarzem, a przed rondem koło Raculi zobaczyliśmy, że coś się dzieje. Na drodze stał rowerzysta zatrzymywał samochody. Nie wiedzieliśmy, co się stało – opowiedziała nam historię pani Anna z Zielonej Góry. Okazało się, że to szła mama kaczka i z pięć, czy sześć kaczątek. Zauważył to jeden z przejeżdżających tamtędy rowerzystów. – Ten pan z determinacją zatrzymał cały ruch na górce. Szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia, ale byłam w szoku. Chciałam wyrazić swój wielki szacunek za odwagę i determinację rowerzysty, który przeprowadził tę rodzinkę na drugą stronę – podkreśliła nasza Czytelniczka.