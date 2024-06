Nie żyje Janusz Rewiński. Znany aktor pochodził z Żar, chodził do dawnej "Trójki" przy ulicy Parkowej

- To był nasz kumpel z Lotniska, wszyscy spotykaliśmy się jeszcze parę lat temu, na początek to było nas 60 osób, potem coraz mniej. Janusz raz do nas przyjechał, potem łączyliśmy się już tylko telefonicznie - wspomina Edward Skobelski, kolega ze szkolnej ławki. - Chodziłem z Januszem do szkoły, potem on poszedł do Technikum Silników Lotniczych do Wrocławia, my wszyscy zostaliśmy w Żarach, chodziliśmy tutaj do Samochodówki. A Janusz zawsze był wesoły i zawsze występował, rozbawiał wszystkich. Szkoda, żal wielki, że już go nie usłyszymy.