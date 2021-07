Niedaleko Międzyrzecza na niestrzeżonym przejeździe kurier wjechał fiatem wprost pod szynobus. Jego stan jest krytyczny

Do wypadku doszło 30 czerwca około godziny 16.00. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicy Międzyrzecza fiat ducato jednej z firm kurierskich wjechał wprost pod szynobus, jadący w kierunku Zbąszynka. Dotarliśmy do mieszkańca Międzyrzecza, który jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce wypadku.

Szynobus zmiażdżył busa

Pan Sebastian mieszka na rogatkach Międzyrzecza. Najpierw usłyszał straszny huk, a później zobaczył pędzące w kierunku pobliskiego lasu wozy strażackie. Pobiegł więc w tym kierunku, a to, co zobaczył na miejscu, go poraziło. Szynobus dosłownie zmiażdżył kurierskiego busa, który przejeżdżał przez przejazd. Na miejsce wysłano zastępy strażaków, którzy udzielali kierowcy pierwszej pomocy. W pobliżu miejsca wypadku szybko lądował śmigłowiec LPR, który zabrał z miejsca zdarzenia kierowcę busa do szpitala w Zielonej Górze.