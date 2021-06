Niektórzy mieszkańcy Czerwieńska w ostatnim czasie skarżyli się na brązową wodę, płynącą z ich kranów. Czy jej próbki będą badane? Natalia Dyjas-Szatkowska

- Z naszych kranów leci brązowa woda! - takie sygnały dostawaliśmy w ostatnim czasie od mieszkańców Czerwieńska. Denerwowali się, że płacą rachunki, a w zamian dostają coś, co nie nadaje się do picia, kąpieli czy ugotowania obiadu. Co dziś wiadomo o tej sprawie?