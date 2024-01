Nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich. Paczki znaleziono w Gorzowie

Nielegalny tytoń w paczkach kurierskich

Kolejną partię nielegalnego tytoniu przejęli lubuscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Skontrolowali jeden z punktów nadawania przesyłek w Gorzowie, gdzie sprawdzili ponad sto przypadkowych paczek o różnej wielkości. W przesyłkach znaleźli blisko 250 kilogramów nielegalnego tytoniu. Znajdował się on w foliowych woreczkach strunowych o różnej wadze. Nie miał również żadnych oznaczeń, napisów oraz polskich znaków akcyzy.

Były adresowane do różnych odbiorców

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej regularnie sprawdzają przesyłki pocztowe, bo właśnie tą drogą bardzo często są przesyłane nielegalne wyroby tytoniowe. Taki pochodzący z nielegalnego źródła towar trafia między innymi na bazary, ale ponieważ nie spełnia żadnych norm jakości, stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów. W tym przypadku paczki były nadane przez dwoje mieszkańców województwa lubuskiego i adresowane do różnych odbiorców. Szacunkowa wartość zatrzymanego towaru to blisko 200 tysięcy złotych. Natomiast niezapłacony podatek i akcyza to razem prawie 300 tysięcy złotych.

Zobacz również: