Nieoficjalnie: Burger King otworzy restaurację w Gorzowie

Co dalej z lokalem gastronomicznym, który sąsiaduje ze stacją paliw przy wjeździe na most Lubuski? Kilka miesięcy temu portal gorzow.news podał, że z końcem czerwca ma zniknąć popularna Pizzeria O.K., która od wielu lat mieści się w pobliżu ronda Santockiego (wynajmuje ona lokal należący do sieci Burger King). W jej miejsce miała się pojawić restauracja sieci Max Burgers.