Niesamowita historia Żar. Druga część przygód Żórawiny z małym bykiem autorstwa Rafała Szymczaka, historyka i regionalisty

Warunki higieniczne w dawnych Żarach

Jak opowiada sam autor, druga część przygód Żórawiny z małym bykiem opowiada o budowie Żar jako miasta w czasach Dewinów i Packów. - Ksiażkę zilustrowałem własnymi komiksowymi rysunkami. Akcja dzieje się w lata 1207 - 1355. Książka skierowana jest do młodego człowieka, ale też dla starszego, któremu poświęcona jest drugą część książki. Opowiadam w niej ze szczegółami o tym jak budowano miasto, jakie panowały warunki higieniczne, oraz ochrona zdrowia - wyjaśnia Rafał Szymczak. - Opisana historia odbiega od stereotypów na temat średniowiecza, dlatego zachęcam do lektury.

Po książkę na spacer z historią

Ksiażkę mozna zakupić w internetowej księgarni Ridero w wersji e-booka, jak również drukowanej z miekką lub twardą oprawą. Druk kolorowy lub tańszy, czarno-biały. Książkę można będzie też nabyć podczas XXX Spaceru z historią, który rozpocznie się w niedzielę 28 stycznia przy ławeczce Telemanna na żarskim rynku. Jednak liczba dostępnych egzemplarzy jest niestety ograniczona. R. Szymczak od kilku lat organizuje spacery historyczne dla miłośników historii miasta. Najbliższy, niedzielny to już trzydzieste spotkanie. Do tej pory były to spacery poświecone np. historii piwowarstwa, żarskich cmentarzy czy zakładów pracy. Każdy spacer to inny temat. Tym razem będzie można dowiedzieć się sporo o dawnych atelier fotograficznych w Żarach.