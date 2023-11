Nieznane fakty o lubuskich miastach. Możecie zdziwić się, które miasto na mapie naszego województwa jest najbardziej zielone!

Przy okazji Światowego Dnia Miast, który przypadał na ostatni dzień października, zielonogórski urząd statystyczny przygotował kilka ciekawostek o lubuskich miastach oraz kilka innych przydatnych informacji. Na początek podajemy te:

Tokio - największe miasto na świecie (37,3 mln ludności)

Stambuł - największe miasto w Europie (15,6 mln ludności)

Paryż - największe miasto w Unii Europejskiej (11,1 mln ludności)

Warszawa - największe miasto w Polsce (1,8 mln ludności)

Zielona Góra - największe miasto w województwie lubuskim (139,9 tys.)

Ile miast jest w województwie lubuskim

W Lubuskiem mamy dwa miasta na prawach powiatu. Są to Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, czyli dwie stolice Lubuskiego. Jak już wspomnieliśmy, to Zielona Góra jest największym miastem w Lubuskiem. Kolejne miejsce należy do Gorzowa (116 436 mieszkańców), a podium zamyka Nowa Sól (36 327 mieszkańców).