Nocny skok na kasę. Przestępcy wysadzili bankomat w Dobiegniewie. Szuka ich policja

Skok na kasę odbył się w środku nocy. Złodzieje wysadzili bankomat około godziny trzeciej. Urządzenie uległo zniszczeniu, ale sprawcy nie zdołali wyciągnąć kasetki z pieniędzmi. Na miejsce zostali wysłani policyjni technicy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wszystkie ślady pozostawione przez przestępców. Sprawdzane są również nagrania z kamer monitoringu.

W nocy doszło do próby kradzieży z włamaniem do jednego z bankomatów przy ulicy Kościuszki w Dobiegniewie. Sprawca lub sprawcy wysadzili bankomat, ale nie udało im się ukraść gotówki. Obecnie prowadzone są intensywne czynności operacyjne, które mają doprowadzić do ustalenia i zatrzymania złodziei. Na miejscu pracują policjanci, analizowane są nagrania z monitoringu i przesłuchiwani są świadkowie – mówi aspirant Tomasz Bartos, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.