NovyHotel Falubaz Zielona Góra - ZooLeszcz GKM Grudziądz | RELACJA LIVE Jarosław Miłkowski

Zielonogórzanie mają na koncie już jedną porażkę. W pierwszej kolejce ulegli wrocławianom. Mariusz Kapała Zobacz galerię (2 zdjęcia)

To jest inauguracja beniaminka przed własną publicznością po powrocie do PGE Ekstraligi. W niedzielę 21 kwietnia drużyna NovyHotel Falubazu Zielona Góra podejmuje ZooLeszcz GKM Grudziądz. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z tego spotkania.