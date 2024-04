Nowa komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Stanowisko objęła płk Monika Musielak

W obecności Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG płk SG Joanny Kosteckiej Komendant Główny SG gen. bryg. SG Robert Bagan pogratulował każdemu z oficerów objęcia stanowiska.

- Zadania i obowiązki związane z ochroną granic Polski są niezwykle ważne. Spoczywają one na każdym z Was - zwrócił się do komendantów i dyrektora gen. bryg. SG R. Bagan.