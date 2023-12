Nowe radiowozy w Lubuskiej Policji. To auta zasilane prądem, ale z dużą mocą! Jak wyglądają?

Lubuscy policjanci już od ponad dwóch lat z powodzeniem wykorzystują w codziennej służbie radiowozy z napędem elektrycznym. Teraz do floty dołączyły dwa kolejne pojazdy ładowane prądem.

Te pojazdy to przede wszystkim istotny wkład w ekologię, ale także bezpieczny i ekonomiczny środek transportu dla mundurowych. Oznakowane radiowozy elektryczne mogą wykonywać takie same zadania, jak samochody spalinowe, z tą różnicą, że nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Mają pojemne akumulatory charakteryzujące się wysokim zasięgiem oraz dużą moc silnika - mówi podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie.