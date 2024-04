Nowe sale rodzinne otwarte w świebodzińskim szpitalu. W takich warunkach rodzą kobiety | ZDJĘCIA

Gdzie rodzić w Lubuskiem? Nowe sale w Świebodzinie

Nowy Szpital w Świebodzinie poinformował o otwarciu w poniedziałek dwóch sal rodzinnych na oddziale położniczym. W każdej jest łóżko elektryczne sterowane pilotem, fotel do karmienia piersią, fotel do spania dla osoby towarzyszącej. Jest te aneks kuchenny z lodówką, kuchenką mikrofalową, czajnikiem i naczyniami. Osoba towarzysząca otrzymuje również pełne wyżywienie. Sale rodzinne to kolejna usługa, z której skorzystać mogą pacjentki Oddziału Położniczego Nowego Szpitala w Świebodzinie. Obecnie oddział dysponuje czterema salami dwuosobowymi, a blok porodowy składa się z dwóch jednoosobowych sal porodowych wyposażonych w wannę, worek sako, piłkę, drabinkę, stołek porodowy, materac, linę.