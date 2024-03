Nowy sklep pojawi się w Galerii Askana w Gorzowie! Mieszkańcy czekali na to otwarcie od dawna

Co można zakupić w drogeriach sieci Hebe?

- Hebe to nowoczesna drogeria, która swoim klientom oferuje starannie wyselekcjonowany, zróżnicowany asortyment, produkty dostępne na wyłączność – wszystko w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Nowoczesna koncepcja to połączenie dwóch formatów – drogerii często występującej razem z apteką. Dodatkowym stałym wyróżnikiem jest szeroka oferta dermokosmetyków oraz produktów do makijażu. Unikalny wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są czynnikami odróżniającymi Hebe od pozostałych konkurentów na rynku - tak prezentuje się sama marka.