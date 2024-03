Oddział kardiochirurgii w szpitalu w Gorzowie już na początku lata?

O utworzenie oddziału kardiochirurgii gorzowski szpital walczy od paru ostatnich lat. Ma do tego kadrę, ma sprzęt, a przede wszystkim widzi potrzebę na świadczenie tych usług medycznych dla pacjentów nie tylko z północy Lubuskiego. W marcu 2023 lecznica zdecydowała się więc na utworzenie pododdziału kardiochirurgii i to pomimo braku – do tej pory – kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do tej pory w pododdziale kardiochirurgii, który jest częścią oddziału kardiologii, wykonała już ponad 120 zabiegów kardiochirurgicznych.

Z okazji rocznicy otwarcia pododdziału w czwartek 28 czerwca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie otwarta została wystawa pokazująca gorzowską drogę do kardiochirurgii. Była też okazja do przekazania bardzo dobrych wieści. Dotyczą one i samego oddziału kardiochirurgii, i poradni kardiochirurgicznej.

– Wszystko wskazuje na to, że przełom maja i czerwca 2024 to będzie moment, kiedy ją uruchomimy. 10 kwietnia to moment, w którym będzie decyzja o tym, że w oddziale kardiologii będziemy mogli wykonywać nowe procedury. I zbliżamy się do najważniejszego momentu – powołania nowego konsultanta wojewódzkiego ds. kardiochirurgii. Za chwilę będzie też rozstrzygnięty konkurs na szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. I mam nadzieję, że przełom czerwca i lipca 2024 r. to ten moment, w którym zaczniemy świadczyć procedury kardiochirurgiczne, wszystko wskazuje na to, że w oddziale kardiochirurgii – mówił prezes szpitala Jerzy Ostrouch.