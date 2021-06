Oddział zakaźny w zielonogórskim szpitalu wrócił do pracy sprzed pandemii. A co będzie dalej ze szpitalem tymczasowym? Są konkretne decyzje

We wtorek, 29 czerwca, w Lubuskiem nie ma ani jednego nowego, potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Ostatnie tygodnie przynoszą naprawdę dobre wieści. Co w takim razie będzie dalej ze szpitalem tymczasowym w Zielonej Górze? Przypomnijmy, że kliniczny oddział chorób zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim wrócił już do pracy sprzed pandemii.

Jacek Katos