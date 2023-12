Odra Bytom Odrzański jesień zakończyła nad kreską, ale droga do utrzymania jeszcze daleka

Trudne życie beniaminka

Odra, jako beniaminek III ligi, ma za sobą niełatwą rundę. Już jej początek był trudny, gdyż zespół przez jakiś czas był „bezdomny”. Z powodu prac budowlanych, prowadzonych na bytomskim stadionie, ekipa trenera Macieja Góreckiego w pierwszych sześciu kolejkach grała wyłącznie na wyjazdach. Na obiektach rywali ciężko było punktować, choć historyczne, pierwsze zwycięstwo w III lidze bytomianie odnieśli już w drugiej kolejce. Była to zresztą niemała sensacja, bo ich ofiarą padł jeden z najsilniejszych zespołów w lidze, MKS Kluczbork.

Lechia Zielona Góra to najwyżej sklasyfikowany lubuski zespół na koniec 2023 roku. Trener Andrzej Sawicki w miarę pozytywnie ocenia minioną jesień, choć wskazuje też na pewne mankamenty.

Najczęściej remisująca drużyna

Co ciekawe, ekipa z powiatu nowosolskiego ma na swoim koncie najwięcej remisów spośród wszystkich drużyn III ligi, grupy III. Miano to dzierży wspólnie z AstroEnergy Wartą Gorzów, która również siedmiokrotnie dzieliła się punktami z przeciwnikami. Przy kilku z tych remisów bytomianie mogą mówić o niedosycie, gdyż mieli okazje na zgarnięcie pełnej puli. Tak było chociażby w derbowym starciu z Lechią Zielona Góra – wtedy w doliczonym czasie gry Odra wypuściła z rąk prowadzenie 2:1.

Nie czekają na nowy rok

Wiosną piłkarzy z Bytomia Odrzańskiego czeka trudna walka o utrzymanie. Będą oni musieli nie tylko spoglądać za siebie, lecz także do góry, gdyż rozstrzygnięcia w II lidze mogą powiększyć trzecioligową strefę spadkową. Patrząc po rundzie jesiennej, jest duże tego prawdopodobieństwo, gdyż zagrożone relegacją do III ligi są dwa śląskie zespoły – Polonia Bytom i GKS Jastrzębie.

Pierwszym z nich jest Mykyta Łoboda, który przez ostatnie dwa i pół roku reprezentował barwy zielonogórskiej Lechii. W Winnym Grodzie był jednym z kluczowych zawodników, lecz w minionej rundzie jesiennej grał wyraźnie mniej. Warto przy tym wspomnieć, że ukraiński pomocnik był już zawodnikiem Odry w latach 2016-2019. Teraz wraca on do Bytomia Odrzańskiego. Drugim pozyskanym piłkarzem jest Bartłomiej Gajda, który ostatnio był zawodnikiem AstroEnergy Warty Gorzów. Ma on być wzmocnieniem defensywy lubuskiego beniaminka.