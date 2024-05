Ogólnopolski Mityng SWISS KRONO CUP w Żarach. To już szósta edycja wielkiej, sportowej imprezy na stadionie Syrena

Jesteśmy wierni

- To świetne wydarzenie sportowe, mamy tutaj sześciuset sportowców, już przy wejściu na stadion można poczuć te niesamowite emocje, powiew młodości, świeżości. Od kilkudziesięciu lat jesteśmy razem z Agrosem, więc gdy padła propozycja organizacji dużej imprezy na tak ogromną skalę to nie mogło nas zabraknąć - mówi Katarzyna Wagner, asystentka zarządu Swiss Krono, tytularnego sponsora imprezy. - Swis Krono wspiera żarski sport, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie sponsorować wszystkich klubów, bo jest ich dużo. Cechuje nas wierność, jesteśmy z klubami, z którymi zaczynamy współpracę.

Co z memoriałem im. Tadeusza Ślusarskiego

- Mamy sześciuset zgłoszonych sportowców, osiemset osobostartów to jest na dzisiaj rekord, jeśli chodzi o organizację naszej imprezy. To prawdziwe święto lekkoatletyki w Żarach - mówi Maciej Strzygocki, świeżo upieczony prezes Agros Żary.

Impreza odbyła się w tym roku bez memoriału im. Tadeusza Ślusarskiego, doroczny mityng w skoku o tyczce to była prawdziwa gratka, ale jak podkreśla prezes Agrosu, temat jest otwarty. - Wymaga to na pewno analizy, to było zawsze przedsięwzięcie miasta. Mamy nadzieję, że po zmianach i u nas w klubie w mieście, znajdą się fundusze i czas i do memoriału im. Tadeusza Ślusarskiego wrócimy.

