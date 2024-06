Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia

Wstępne informacje mówiły o jednej ofierze śmiertelnej

W Kargowej zginęły trzy kobiety - wnuczka, jej matka oraz babcia

Teraz już wiemy, że na skutek potrącenia zginęły trzy osoby. Trzecia ofiara w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala w Zielonej Górze. Lekarze robili co w ich mocy, niestety jej życia nie udało się uratować. Ofiary potrącenia to trzy kobiety (wnuczka, matka oraz babcia) w wieku 28, 46 i 72 lata. Na miejsce wypadku dotarł prokurator, policja, pogotowie oraz pięć zastępów straży pożarnej. 22-letni mężczyzna kierujący osobowym fiatem punto, co potwierdziła nam również zielonogórska policja, był trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali młodego kierowcę do dalszych badań.