Orange wystawiło na sprzedaż w Lubuskiem wiele okazałych nieruchomości. Do kupienia wielkie gmachy, ale też mniejsze budynki i działki

Orange posiada setki nieruchomości w całym kraju!

- Wczesne technologie telekomunikacyjne wymagały rozległych powierzchni do utrzymania urządzeń technicznych. Dziś, dzięki rozwojowi technologicznemu, Orange może świadczyć bardziej zaawansowane usługi, wykorzystując zdecydowanie mniejsze powierzchnie. Ponadto scentralizowanie działalności i relokacje pracowników do większych obiektów o wyższych standardach pracy sprawiły, że wiele budynków wykorzystywanych jest tylko w części. Orange oferuje więc na sprzedaż nieruchomości, których nie wykorzystuje do głównych działań biznesowych - wyjaśnia Orange Polska.

Firma Orange ma bogate portfolio nieruchomości, bo przejęła budynki, które niegdyś należały do Telekomunikacji Polskiej S.A., która to od 2012 roku działa pod międzynarodową marką Orange.

Takie nieruchomości Orange sprzedaje w Lubuskiem

W Lubuskiem obecnie od Orange można odkupić 15 nieruchomości. Co ważne, są one zlokalizowane w rozmaitych częściach naszego regionu - tak samo na północy, jak i na południu. Są to również nieruchomości o różnym przeznaczeniu, funkcjach i metrażu. Większość z nich to jednak obiekty biurowo - handlowe o dużej powierzchni z dogodną lokalizacją.