Orszak Trzech Króli w Żarach już po raz dziewiąty wyruszy spod kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

To już tradycja

Parafia pw. WNMP zaprasza do udziału dzieci i młodzież i zachęca do ubierania strojów jasełkowych. Orszak odbędzie się niezależnie od pogody, więc warto zapoatrzyć się w ciepłe ubrania, ale takze parasoli. W ubiegłym roku 6 stycznia w Żarach padało. Prognozy na sobotę zapowiadają ok. 2 stopcni Celsjusza oraz opady śniegu z deszczem. Święto Trzech Króli to inaczej Święto Objawienia Pańskiego, od kilku lat w Polsce jest ustanowione, jako dzień wolny od pracy. W tym dniu orszaki trzech króli przejdą w 800 miastach w całym kraju, pierwszy orszak zorganizowano w Polsce w 2009 roku.