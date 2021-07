Osa, szerszeń, trzmiel czy pszczoła – jak wyglądają? Zobacz jak je odróżnić. Ta wiedza może Ci się przydać przy ukąszeniu

Owady błonkoskrzydłe, na pierwszy rzut oka, są do siebie podobne – szczególnie dotyczy to tych gatunków, które można spotkać w Polsce. Błonkówki cechują się różną wielkością, mogą mierzyć od 0,21 mm do ponad 5 cm. Owady mają parę przezroczystych skrzydeł , odwłok (często w ubarwieniu czarno-żółtym, ze specyficznym wzorem w paski) oraz parę dużych oczu . Charakterystyczne dla tego typu owadów są czułki . Czasami ich długość jest większa niż długość całego owada. Zarówno szerszenie, jak i pszczoły, osy oraz trzmiele posiadają żądła.

Osy i szerszenie – najbardziej agresywne z całej rodziny

Ze wszystkich wymienionych owadów zdecydowanie największy jest szerszeń. Jego długość waha od 17 do 35 mm. Najmniejsze są robotnice, a największa królowa. Owady te mają kolor żółto-brunato-czerwony. Bardzo charakterystyczny jest ich czarny wzór na odwłoku.

Szerszenie są największe z rodziny błonkowatych - mogą mieć ponad 30 mm długości. Pixabay.com

Osa jest mniejsza od szerszenia (10-15 mm). Oba owady wyglądają jednak dość podobnie. Mają przewężony odwłok u nasady. Osy i szerszenie NIE są owłosione. Jeśli widzisz dużego owada, który nie ma specyficznego puszku na odwłoku, lepiej się odsuń. Użądlenie szerszenia jest bardzo bolesne.

Charakterystyczną cechą os jest to, że nie mają owłosienia. Pixabay.com

Pszczoła – mniejsza od osy i szerszenia, mniej puchata od trzmiela

Pszczoły są mniejsze od os i szerszeni. Zwykle mierzą ok. 7-18 mm. Większe od pszczół są trzmiele, które mogą mieć nawet do 30 mm. To, co odróżnia je od os i szerzeni to specyficzny puszek. Zarówno pszczoły, jak i trzmiele SĄ owłosione. Poza tym mają też dość grube nogi. Pszczoła jest nieco węższa od trzmiela, który wyglądem przypomina latającą owłosioną kulkę.

Pszczoły cechują się specyficznym puszkiem. Owady te są owłosione. pl.m.wikipedia.org/Maciej A. Czyzewski/CC BY-SA 4.0

Osa, szerszeń, pszczoła, trzmiel – użądlenie. Czy użądlenie jest groźne?

Zarówno użądlenie przez osę, jak i szerszenia, pszczołę lub trzmiela jest bardzo bolesne. Zwykle wiąże się z powstaniem obrzęków i zaczerwienień. Kiedy pierwszy ból ustąpi, miejsce użądlenia zaczyna swędzieć. U zdrowych dorosłych ludzi użądlenie przez owad błonkoskrzydły zwykle nie stanowi zagrożenia dla życia. Niebezpieczne jest dla uczulonych. Nie wszyscy wiemy jednak o tym, że mamy alergię.