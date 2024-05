Oskar Paluch i Jakub Miśkowiak nie powalczą w IMP. Odpadli w eliminacjach

Oskar Paluch w pierwszym swoim starcie był ostatni, w kolejnym został wykluczony, a w trzecim zdobył dwa punkty i nie miał już szans na awans (uzyskiwała go pierwsza czwórka turnieju). Wycofał się z turnieju.

Do XX biegu czwartkowych zawodów o awans walczył natomiast Jakub Miśkowiak. Choć przez cały turniej był w czołówce klasyfikacji, to w tym wyścigu przyjechał do mety na trzecim miejscu i odpadł z dalszej rywalizacji.

Indywidualne mistrzostwa Polski to rozgrywki trzystopniowe. Rozgrywane są cztery turnieje eliminacyjne, z których po czterech najlepszych zawodników awansuje do challenge’u IMP.