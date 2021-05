Ośmiolatek z nożem w plecaku. W sądzie toczy się postępowanie o ograniczenie matce władzy rodzicielskiej

- Uczniowie nawet nie widzieli tego noża. Nóż wzięty z zastawy stołowej cały czas był w plecaku. Uczeń pochwalił się innym dzieciom, że przyniósł go do szkoły. Gdy tylko się o tym dowiedziałam natychmiast poinformowałam policję - mówiła nam wówczas Jolanta Sikora, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie.

Do eskalacji konfliktu w szkole doszło na początku maja, kiedy ośmiolatek przyszedł do szkoły z nożem ukrytym w plecaku.

Rodzice pozostałych dzieci wielokrotnie zgłaszali dyrekcji szkoły niebezpieczne sytuacje , do których dochodziło z winy ośmiolatka. Ta podejmowała różne kroki - rozmawiała z jego rodzicami, oferowała pomoc psychologa, a także objęła ucznia indywidualną ścieżką kształcenia oraz specjalnymi zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne. To wszystko niewiele jednak dało, dlatego sprawa zajęło się między innymi Kuratorium Oświaty w Gorzowie.

Ostatnia kontrola przeprowadzona w szkole przez wizytatorów z gorzowskiego kuratorium miała miejsce zaledwie kilka dni przed tym, jak ośmiolatek przyszedł do szkoły z niebezpiecznym narzędziem ukrytym w plecaku. Odbyła się pod koniec kwietnia. Jak wynika z protokołu - chłopiec został przeniesiony do klasy integracyjnej półtora roku temu. Miało to związek z jego trudnym zachowaniem. Był agresywny, popadał w konflikty i nie reagował na polecenia oraz uwagi nauczycieli. Po przeniesieniu do nowej klasy próbował podporządkować się panującym w niej zasadom, ale nie trwało to długo. Ośmiolatek był też objęty pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej. W opinii specjalistów - może stanowić zagrożenie dla innych uczniów, tym bardziej że jego negatywne zachowania przybierają na sile.

- Sąd z urzędu wszczął postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dziecka i na czas trwania postępowania ustanowił nadzór kuratora sądowego. Ze sprawozdania kuratora wynika, że nie ma zastrzeżeń do warunków mieszkaniowych chłopca - dziecko ma swój pokój, warunki do nauki i zabawy, w mieszkaniu jest czysto. Powołano także zespół biegłych, w opinii których w przypadku tej rodziny ma miejsce nieprawidłowa socjalizacja dziecka i zachodzą podstawy do ingerencji sądu w sprawowanie przez matkę opieki i wychowywanie dziecka - mówi Lidia Wieliczuk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gorzowie.

Jak tłumaczy Lidia Wieliczuk - ograniczenie władzy rodzicielskiej to szereg uprawnień sądu do ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej, gdy dobro dziecka jest zagrożone – od zobowiązania rodzica do określonych działań, po umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, co zawsze jest ostatecznością. Sąd może na przykład zobowiązać rodziców do zapewnienia terapii dla dziecka lub wskazać im inne działania jakich powinni się podjąć.