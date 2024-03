Otyliada w Żarach. Uczestnicy pływali całą noc, pokonali łączny dystans 310 kilometrów!

Otyliada to nocny maraton pływania organizowany na pływalniach w całym kraju. Tradycyjnie do imprezy dołączyły także Żary. W nocy z soboty na niedzielę 34 zawodników dzielnie pływało na Wodniku.

Na żarską Otyliadę w sobotę, 16 marca zarejestrowało się 37 osób, ostatecznie do basenu weszło 31. Łącznie pokonali dystans 310 kilometrów, każdy przepłynął nawet po kilkaset długości basenu.

Wyniki

1. Zuzanna Jastrzębska - 30.300,

2. Zuzanna Paluch - 25.200,

3. Mateusz Buganik - 20.550

Otyliada to największa masowa, amatorska impreza pływacka nie tylko w Polsce. W dotychczasowych ośmiu edycjach ogólnopolskich, a wcześniej trzech lokalnych, w naszych maratonach wzięło udział ponad 16 tys. uczestników. Celem imprezy jest zachęcanie rodaków, by przez aktywny i bezpieczny wypoczynek, a takim jest pływanie, inwestowali w swoje zdrowie. Dla części uczestników to tylko zabawa, dla innych walka o jak najlepszy wynik. Do pobicia jest rekord Otyliady ustanowiony w 2016 r. przez Sebastiana Karasia, który w ciągu 12 godzin przepłynął 54,2 km - wyjaśniają organizatorzy.

