Pacjent "zero" i lockdown. Przerażający i smutny obraz Lubuskiego. Jedno wielkie "miasto duchów" | ZDJĘCIA, FILM

- Wtedy nawet było to zabawne, przez krótką chwilę. Zielona Góra była odmieniana przez wszystkie przypadki w Polsce i na świecie, powstawały memy, były śmichy-chichy. Ale szybko do nas dotarło co to znaczy, choć jak się później okazało świadomość tego co przed nami była znikoma. Niepewność, strach, lockdown jeden, lockdown drugi, zakaz wyjazdów do rodziny na święta, zakaz w ogóle przemieszczania się. Siedzieliśmy przed telewizorami, imprezowaliśmy na balkonach i patrzyliśmy jak świat powoli "umiera". Często siedzieliśmy z ciszą pośród czterech ścian. Uczyliśmy się życia na nowo. Jako domownicy poznawaliśmy się od strony dotąd niespotykanej, niezrozumiałej. Przebywać tyle czasu w zamknięciu z jedną osobą? To było trudne, przykre i z perspektywy czasu frustrujące - wspomina Magda, studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego i mieszkanka miasta.