Pałac Brühla w Brodach to idealne miejsce na weekendową wycieczkę. Ten zabytek wciąż budzi zachwyt

Widok całego kompleksu parkowo - pałacowego na dawnych widokówkach robi niesamowite wrażenie. Niestety, to już tylko obrazki z odległych lat. Podobnie, jak wiele innych obiektów w regionie, także i ten był ograbiony, splądrowany i podpalony w latach tużpowojennych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie miał nawet dachu i wyglądał dużo gorzej, niż dziś. Obecnie w dwóch oficynach pałacowych, po gruntownych remoncie, można wynająć pokój, jest też restauracja. Często organizowane są tutaj wesela, a okolica to idealny miejsce na ślubne zdjęcia. Główny gmach czeka wciąż na odzyskanie świetności, nie można go zwiedzać, warto odwiedzić to niesamowite miejsce.