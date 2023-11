Paleopark w Szprotawie to nasz Lubuski Park Jurajski. Tutaj spotkacie ogromne dinozaury - niezapomniana przygoda dla rodzin i dzieci

Na mapie województwa lubuskiego jest wiele przepięknych dla turysty miejsc. Ale tylko w nielicznych możecie spotkać prawdziwe dinozaury. No dobra, może nie do końca prawdziwe, ale dające znacznie więcej frajdy, niż te z programów popularnonaukowych, bajek, książek. Paleopark w Szprotawie, bo o nim mowa to prawdziwa kraina olbrzymów - Lubuska Dinosauria, która dostarcza mnóstwa frajdy dla dużych, małych, rodzin z dziećmi i wycieczek szkolnych. W tym miejscu zabawa odbywa się przez edukację. I to dosłownie! To taki Lubuski Park Jurajski, który każdy powinien odwiedzić.

- Inicjatywa powstania Paleoparku jest inicjatywą oddolną. Mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gmina i Powiat Przyjazne Ludziom podpowiedzieli władzom Szprotawy, że przydałoby się zagospodarować nieczynny park przy ulicy Niepodległości - wyjaśnia Maciej Boryna, regionalista ze Szprotawy.

I tak powstał Paleopark w Szprotawie...

I tak w skrócie powstał Paleopark, który nawiązuje do postaci Heinricha Goepperta, urodzonego w 1800 roku botanika, paleontologa, lekarza i profesora uniwersyteckiego pochodzącego ze starego rodu śląskich farmaceutów, mających apteki w Nysie i Szprotawie właśnie, gdzie też na początku swojego życia uczęszczał do szkół aptekarskich. - Goeppert w swoich młodzieńczych latach, kiedy sobie wędrował po okolicach Szprotawy, natknął się na wyrobisko w Witkowie, gdzie odkrył pokłady skamieniałych roślin, muszli, a także kości prehistorycznych zwierząt. To jedyne tego typu odkrycie w naszym regionie. Ale na tym się nie skończyło. Eksplorując głębiej, dokopał się do kości prehistorycznych zwierząt. Wedle ówczesnej wiedzy przyporządkowano je mamutom włochatym i olbrzymich rozmiarów przodkom dzisiejszych wołów. Co ciekawe, na pewnym polu pod Witkowem nadal można natknąć się na skamieniałe fragmenty bliżej nieznanych zwierząt - kontunuuje Maciej Boryna.

Pierwsze dinozaury przybyły w 2020 roku

Pierwsze prehistoryczne gady wkroczyły do Szprotawy w lipcu 2020 roku. Od tamtego czasu park systematycznie wzbogacany jest o kolejne modele dinozaurów. Oczywiście przy każdym eksponacie znajduje się tablica edukacyjna z nazwą i najważniejszymi informacjami. Kolejną atrakcją parku jest stanowisko paleontologiczne, gdzie mali tropiciele i odkrywcy mogą badać oraz podążać śladami prehistorycznych stworów, wykopując z ziemi ich szkielety.

- Przy każdej z figur znajduje się tablica informacyjna opisująca dany gatunek oraz zasięg jego występowania. Dzieci mają także możliwość zabawy w archeologów, kopania w piasku i odkrywania kości dinozaurów. Ponadto dla młodzieży, która chce sobie tu odpocząć mamy wiatę wypoczynkową, dla najmłodszych plac zabaw, a dla rodziców ławy i stoły, gdzie można urządzić choćby mały, rodzinny piknik - dodaje Boryna.

Lubuski Park Jurajski

Projekt zaczął się skromnie od współpracy polsko-niemieckiej, w ramach którego ściągnięto tu pierwsze figury, ale ponieważ nazwa Paleopark zobowiązuje, władze Szprotawy co roku, a czasem co pół roku sprowadzają dodatkowe figury.

- Co roku staramy się ten park ubogacać o nowe elementy. Dinozaury, ciekawostki związane z wykopaliskami. Przypominamy również o historii tego miejsca, że przed wojną mieliśmy słynnych paleontologów, którzy zapisali się w historii tej dziedziny nauki - mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.

Pojawiły się mamuty rodem z "Epoki Lodowcowej"

W 2023 roku do Paleoparku przywieziono postacie znane wszystkim szczególnie z serii bajek "Epoka Lodowcowa", a mianowicie mamuty - mamę i jej synka. Co ciekawe, żeby "oswoić" nowych mieszkańców Paleoparku, miasto ogłosiło konkurs na imiona dla nich i w ten oto sposób nowi domownicy Szprotawy to mama Ela i synek Maniek. Imiona jakby znajome, prawda? Ponadto na terenie Paleoparku w Szprotawie rośnie sprowadzona z Ameryki Północnej glediczja trójcierniowa. To właśnie jej owocami odżywiały się dawniej dinozaury. Roślina ma długie i twarde kolce, dlatego będą w jej pobliżu lepiej uważać.

Goeppert i jego Szprotawa - ciekawostki

Ostatnie lata swojego życia Heinrich Goeppert przepracował jako dyrektor ogrodu botanicznego we Wrocławiu. Cieszył dużym szacunkiem wśród szprotawian, wrocławian i mieszkańców Śląska, a ludzie nauki, kultury i przemysłu stosowali się do jego praktycznych porad popartych ogromnym doświadczeniem. Co ciekawe od 1 lipca 1900 roku botanik swój pomnik posiadał także w rodzinnej Szprotawie. Niestety po II wojnie światowej cokół wraz z popiersiem Goepperta zaginęły. Dopiero 12 czerwca 2015 roku na odzyskanym cokole dokonano uroczystej odsłony zrekonstruowanego popiersia. Ale to nie jedyna ciekawostka związana z botanikiem i samą szprotawą. Odsłonięcie pomnika Heinricha Goepperta w Szprotawie - 1 lipca 1900 rok. Na licencji Wikimedia Commons W Szprotawie zachował się także dom rodzinny Göppertów, w którym przyszły botanik spędził najmłodsze lata życia.

Zainteresowania Heinricha Goepperta dotyczą także ziemi szprotawskiej. W wydanej w 1844 Flora of Schlesien i innych publikacjach Göppert opisuje wyjątkowe okazy roślinności, jakie posiada Rezerwat przyrody Buczyna Szprotawska.

Pod wsią Witków odkrył stanowisko ze skamieniałościami historycznych zwierząt.

Botanik na swoim koncie ma również pracę naukową, w której opisuje uderzenia pioruna w Szprotawie w sierpniu 1850 i jego następstwa.

Paleopark Szprotawa - jak dojechać?

Lubuski Park Jurajski, czyli szprotawski Paleopark znajduje się w samym centrum Szprotawy przy ulicy Niepodległości. Wejście na jego teren jest oczywiście darmowe, a samo miejsce można zwiedzać przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Z Żagania to jedynie 17 minut drogi. Łatwo tu trafić, bowiem lokalna Dinosauria to rzut beretem od drogi krajowej numer 12, czy słynnej wojewódzkiej numer 297. A gdyby ktoś chciał odbić do Paleoparku z S3 to musi się liczyć z około 30-minutową wycieczką. Blisko prawda? Więc wpadajcie!