Pamiętacie tę radość? 11 lat temu Zastal Zielona Góra awansował do ekstraklasy

11 lat temu - 29 kwietnia 2010 roku - zielonogórscy koszykarze awansowali do ekstraklasy, w której grają do dziś.

Aż dziesięć lat bili się o powrót do najwyższej klasy rozgrywek. W decydującej batalii o awans Zastal Zielona Góra rywalizował z ŁKS-em Łódź. Ostatni mecz odbył się w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wielkie emocje trwały do ostatnich sekund spotkania. Zastal wygrał 75:71. Wypełniony kibicami po brzegi obiekt „odfrunął", wielka radość trwała jeszcze długo po meczu.

Punkty dla zwycięzców zdobyli: Kukiełka 15, Kalinowski 13, Flieger 12, Jarmakowicz 11, Wojdyła 10, Raczyński 8, Rajewicz 4, Kus 2.



