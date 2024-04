Pani Zofia z Gorzowa skończyła sto lat! Działka to był jej drugi dom

- Setne urodziny to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Oznacza wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Życzę Pani długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych – takie życzenia w czwartek 25 kwietnia otrzymała Zofia Kowalska. Za pośrednictwem sekretarza miasta Bartosza Kmity, przekazał je prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Mieszkająca przy ul. Kosynierów Gdyńskich gorzowianka kończy właśnie sto lat!

Zofia Kowalska urodziła się 25 kwietnia 1924 roku we wsi Gaj Wielki w powiecie szamotulskim. Jej ojciec pracował na kolei, a matka zajmowała się domem. W czasie wojny, kilka miesięcy po uzyskaniu pełnoletności, młoda Zofia została wywieziona do Prus Wschodnich na przymusowe roboty. Po wyzwoleniu wróciła do rodzinnego domu we wsi Psarskie w powiecie śremskim. A gdy PKP skierowało ojca jubilatki do pracy w Gorzowie, zamieszkała z rodziną w kamienicy przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. W Gorzowie poznała swojego przyszłego męża Jana, urodziła dwóch synów. Doczekała się też czterech wnucząt i trzech prawnucząt.