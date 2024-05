Parada motocykli w Żarach. Motocykliści, i nie tylko, oddają krew i pomagają Gracjanowi z Grabika

Motokrew w Żarach trwa. Klub Black Eagles MC Poland zaprosili mieszkańców Żar, fanów motoryzacji i swoich kolegów z innych miast do wspólnego wspierania akcji. W parku przy ulicy Czerwonego Krzyża w sobotę 11 maja do 17.00 można oddawać krew w krwiobusie. - Oddaję krew regularnie to nie jest mój pierwszy raz - mówi pani Agnieszka z Żar.

To już piętnasta akcja

- To już piętnasta edycja tego wydarzenia - podkreśla Marcin Skowyra z Black Eagles MC Poland. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców, mamy piękną pogodę, warto do nas przyjść. Na tę chwilę mamy ok. 70 - 80 motocyklistów, a będzie ich zapewne więcej. Do 17.00 będzie można oddawać krew, ale my na pewno będziemy jeszcze dłużej.

Festyn zorganizowano tuż przy siedzibie klubu motocyklowego, stąd też punktualnie o 13.00 wyruszyła tradycyjna parada motocykli. Ryczące maszyn słychać było w całym mieście. Pod sceną z kolei słychać mocnego rocka w wykonaniu zespołów Żarskiego Domu Kultury.