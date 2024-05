Park Dworski w Iłowej w konkursie National Geographic! Można na niego głosować!

Z Parkiem Dworskim w Iłowej rywalizują lubuskie Lubniewice i Łagów. Na razie park w Iłowej zdobywa największą ilość głosów, ale do końca plebiscytu zostały jeszcze dwa tygodnie. W plebiscycie „Cuda Polski 2024” National Geographic Traveler biorą udział najpiękniejsze miejsca w kraju. Można oddać po jednym głosie dziennie na wybrany obiekt, miejsce, obszar w każdym z 16 województw. Głosowanie trwa od 6 maja do 5 czerwca roku do północy.

Na Park Dworski w Iłowej można głosować na stronie National Geographic:

Zobacz więcej zdjęć: