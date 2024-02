Park handlowy Silwana w Gorzowie z nowymi najemcami. Kiedy zrobimy tu pierwsze zakupy?

Jak idą prace przy budowie Silwany?

Obiekt, który ma być największym kompleksem handlowym w regionie powstaje przy ulicach Walczaka i Jedwabniczej. To tereny położone obok dawnych, legendarnych Gorzowskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego, z których została zaczerpnięta nazwa nowego parku handlowego. Na placu budowy nieprzerwanie trwają prace. Pod koniec listopada ubiegłego roku wmurowano tam kamień węgielny, a obecnie budowlańcy już zbliżają się do montażu konstrukcji dachu, instalują infrastrukturę techniczną i wytyczają wewnętrzne drogi i parkingi.

Jakie sklepy otworzą się w Silwanie?

Uroda, wakacje i smaczne pierogi

Teraz do grona marek, które otworzą się w Silwanie dołączyły trzy kolejne. To Rossmann, Itaka i Świat Pierogów. To pierwsze umowy najmu, które podpisano w tym roku.