Parter w szprotawskim szpitalu po remoncie! Jak tam jest ładnie!

- Inwestycja kosztowała ok. 260 tys. zł - wylicza Anna Golik, prezes Nowego Szpitala w Szprotawie. - Była możliwa do realizacji dzięki wsparciu ze strony samorządu Szprotawy. W tym roku (2024) w wysokości ok. 100 tys. zł, zaś w 2023 roku ok. 120 tys. zł. Bardzo się cieszymy, że skorzystają na tym nasi pacjenci i personel.