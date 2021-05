Paweł Tomczyk z Gubina wyremontował stary rower i zwiedza nim świat... w przerwach od pracy

- Każdy kierowca w różny sposób umila sobie czas podczas pauzy. Jedni odpoczywają wybierając się na drzemkę, inni oglądają filmy lub seriale na laptopach - opowiada P. Tomczyk. - Ja też przez długi czas robiłem to samo. Zostawałem w busie i czekałem na koniec pauzy.

Prywatnie P. Tomczyk pracuje w transporcie międzynarodowym. Jako kierowca odwiedza wiele krajów, jednak do niedawna nie korzystał z tego w aspekcie turystycznym.

Dawne trasy kolejowe rozkradzione. Co z nimi zrobić?

Do tej pory P. Tomczyk jeździł zwykłym rowerem górskim, ale w ostatnim czasie zaczął zabierać ze sobą prawdziwy antyk. - Mój znajomy, Antoni chciał wyrzucić na złom starą ramę. Sprawdziłem markę i okazało się, że to Jubilat, "składak" z 1986 roku! - opowiada P. Tomczyk.

Paweł postanowił go odrestaurować. - Pojechałem do sklepu Bike Brothers Giant i zapytałem czy będą w stanie go odtworzyć. Powiedzieli, że tak, więc zacząłem działać - mówi mieszkaniec Gubina.

P. Tomczyk zgłosił się też do innych lokalnych firm po pomoc. - Ażur wypiaskował, Mar-Mol-Metall dopasował ramę, ponieważ widać było uszczerbki i rdza zaczynała się żywić biednym rowerkiem - śmieje się Paweł. - Następnie pomalowałem ramę w Adamsie i w Giantcie zaczęliśmy go składać.