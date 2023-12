Pierwsza taka szopka bożonarodzeniowa w tej kostrzyńskiej parafii. Będą w niej żywe zwierzęta!

W czasie świąt Bożego Narodzenia w dniach od 24 do 25 grudnia będzie okazja do przeniesienia się w czasy kiedy narodził się Jezus Chrystus. A to wszystko dzięki żywej szopce, która po raz pierwszy powstaje przy parafii NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą. Pomysłodawcą szopki jest ks. Adam Wójcicki. W budowie pomagali sami parafianie.