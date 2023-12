Pies wpadł do studni. Było o włos od tragedii! Z pomocą ruszyli strażacy ze Strzelec Krajeńskich i OSP Ogardy

Do zdarzenia doszło w czwartek 14 grudnia około godziny 15.00. To wtedy do strażaków wpłynęło zgłoszenie o psiaku, który wpadł do studni. Na miejsce wysłano strażaków ze Strzelec Krajeńskich i OSP Ogardy.

Niezwykła akcja w niewielkiej miejscowości

- Kiedy strażacy dotarli na miejsce, stwierdzili, że na niestrzeżonej posesji znajduje się studnia o głębokości około 10 metrów, w której uwięziony jest pies. Działania strażaków były szybkie i zorganizowane, a celem było skuteczne wydostanie zwierzęcia z niebezpiecznej sytuacji - relacjonują strzeleccy strażacy.

Strażacy przygotowali drabinę i niezbędny sprzęt - m.in. ten służący ochronie układu oddechowego oraz miernik wielogazowy. Konieczne było bowiem w tej sytuacji ocenienie warunków, jakie panują w studni. Gdy ratownicy stwierdzili, że nie ma zagrożeń dla ich zdrowia, jeden ze strażaków zszedł po drabinie i asekurowany był linką ratowniczą.