Piłkarze z Lubuskiego i Zachodniopomorskiego trenowali pod okiem trenera kadry Polski U-16 Marcina Dorny

- Każda inicjatywa, dzięki której można dotrzeć do grupy zawodników i przyglądać się temu, jak pracują na co dzień, jest potrzebna. Mogę chylić czoło przed organizatorami tego treningu, za pomysł i konsekwencję w ich realizowaniu - mówi Dorna i dodaje, że na Procam Cup jest gościnnie, ale... - Cieszę się, że mogę najpierw z tymi zawodnikami z mniejszych miejscowości chwilę trenować, a później ich oglądać w trakcie gry. To jest kolejny obszar selekcji, za którą odpowiadamy w PZPN-ie. A to, że talenty rodzą się wszędzie, to doskonale o tym wiemy. Jak prześledzimy historię największych piłkarzy, to dowiemy się, że oni często wywodzą się z takich mniejszych środowisk. W nich poziom determinacji i podejścia do tego, co robią jest znakomity. Sami widzimy, jak są zaangażowani i jak już wiele potrafią. Liczymy, że takie inicjatywy będą kolejną cegiełką do tego, byśmy mieli zawodników na najwyższym poziomie jak najwięcej.