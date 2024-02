Piotr Jagielnik był dla nas magikiem grafiki i fotografii, dzięki któremu ożywał dawny Gorzów [GALERIA]

Niech zdjęcia mówią za siebie

Co ciekawe, choć zgodził się na rozmowę o swojej pasji, nigdy nie chciał pokazywać twarzy. Tłumaczył, że nie chce robić z siebie gwiazdy. Wolał, by zdjęcia mówiły same za siebie. I mówiły! Czytelnicy i internauci zachwycali się nimi nieustannie – podczas każdej publikacji.

Skąd wziął pomysł na takie łączenie fotografii? Pan Piotr wyjaśniał nam, że zdjęciami zajmuje się od lat. Był fotografem, graficzne sztuczki też miał w jednym palcu. Jakiś czas temu zobaczył fotomontaże, na których powstańców warszawskich uchwyconych w kadrze w czasie walk wkomponowano w zdjęcia tych samych miejsc obecnie. Wrażenie zrobiło to na nim nieziemskie. – Postanowiłem to samo zrobić z gorzowskimi widokami – mówił nam pan Piotr.